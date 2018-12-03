Путин и саудовский принц подняли нефть

Цена нефти марки Brent выросла на пять процентов на фоне новостей о том, что Россия и Саудовская Аравия договорились продлить действие соглашения ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов лондонской биржи ICE.
Утром 3 декабря фьючерс на баррель нефти Brent с поставкой в феврале 2018 года стоил 62,5 доллара. Это на пять процентов выше уровня закрытия торгов 30 ноября (59,46 доллара). На момент публикации цена равнялась 62,4 доллара за баррель.
1 декабря на саммите G20 в аргентинском Буэнос-Айресе президент России Владимир Путин сообщил, что достиг договоренности с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом аль-Саудом о продлении сделки ОПЕК+. По ее условиям, страны-члены ОПЕК (Организация стран-экспортеров нефти) и 11 сторонних государств, в том числе Россия обязуются сократить добычу ради достижения более высокой цены на мировом рынке.
Нефть дешевела последние несколько недель из-за наращивания запасов в США, замедления роста спроса и опасения участников рынка о возможном избытке предложения. За ноябрь стоимость фьючерсов на баррель нефти Brent упала на 21,6 процента — до 62,4 доллара. Это стало рекордным показателем за последние десять лет.