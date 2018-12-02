Россия сократила добычу нефти

Среднесуточная добыча нефти в России в ноябре 2018 года упала в месячном выражении на 0,4 процента, до 11,369 миллиона баррелей в сутки, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса (ЦДУ ТЭК).

В годовом выражении среднесуточная добыча по результатам на начало декабря поднялась на 3,9 процента. В рамках действующего соглашения ОПЕК+ Россия добывала на 422 тысячи баррелей в сутки выше своего целевого уровня.

Показатели снизились в преддверии встречи ОПЕК+ в начале декабря. Там крупнейшие производители нефти должны решить, нужно ли сокращать добычу в 2019 году.

Когда цена на нефть марки Brent упала более чем на 30 процентов с начала октября, до 57,78 доллара за баррель, Россия начала переговоры с Саудовской Аравией о снижении добычи. Детали соглашения, в том числе размер потенциального сокращения производства, до сих пор не ясны.

Действия России уже привели к резкому росту цен. К вечеру 29 ноября баррель нефти Brent торговался на Лондонской бирже ICE Futures по 59,84 доллара, рост составил 1,8 процента. К этому времени баррель североамериканской марки WTI стоил 51,74 доллара, укрепившись на 2,84 процента.

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