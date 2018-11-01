США обошли Россию по добыче нефти

США в августе заняли первое место в мире по добыче нефти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные американского управления энергетической информации.

Производство нефти в стране за август выросло до 11,346 миллиона баррелей в день, что стало крупнейшим показателем в истории. Для сравнения, в России добывали 11,21 миллиона баррелей в день, подчеркивает агентство.

Американские нефтяные компании нарастили добычу сланцевой нефти в Техасе, Колорадо и ряде других штатов. При этом производство нефти в Мексиканском заливе и Нью-Мексико достигло рекордного уровня.

По оценке экспертов, доминирование США может оказаться недолговечным. В сентябре Россия повысила производство до 11,37 миллиона баррелей в день, а в октябре этот показатель может превысить 11,4 миллиона баррелей.

Россия и Саудовская Аравия обязались повысить производство нефти, чтобы компенсировать снижение добычи в Венесуэле и прекращение поставок из Ирана в связи с американскими санкциями. При этом США также наращивает объемы. По оценке Rystad AS, к 2030 году страна может поднять добычу до 16,5 миллиона баррелей в день даже при цене 55 долларов за баррель.

По прогнозам ОПЕК до 2040 года, Россия уступит свои лидирующие позиции по добыче нефти США. Ожидается, что по итогам 2018 года среднесуточные показатели добычи для России составят 10,3 миллиона баррелей (как и в прошлом году), а в США они достигнут 10,5 миллионов баррелей. В дальнейшем разрыв будет увеличиваться.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!