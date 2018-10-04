Китай остался без американской нефти

США полностью приостановили поставки в Китай сырой нефти на фоне торговой войны между двумя странами. Об этом рассказал президент судоходной компании China Merchants Energy Shipping (CMES) Се Чуньлин в кулуарах ежегодного отраслевого саммита в Гонконге, передает Reuters.

«Мы одни из основных транспортировщиков сырой нефти из США в Китай. До торговой войны дела шли хорошо, но теперь все остановилось», — отметил он, добавив, что это плохо отразится на судоходном предпринимательстве.

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Агентство приводит статистику, согласно которой импорт нефти из США упал с 9,7 миллиона баррелей в августе до 0,6 в сентябре. С начала года объем поставок колебался, но не опускался ниже 4,4 миллиона баррелей.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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