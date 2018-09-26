США обвинили Китай во вмешательстве недопустимого уровня

Вмешательство Китая во внутренние дела США достигло недопустимого уровня. Об этом заявил старший сотрудник администрации президента США, передает Reuters.

«Пекин использует все правительственные рычаги, включая политические, экономические, торговые, военные и информационные инструменты, чтобы влиять на общественное мнение в США и продвигать интересы Коммунистической партии Китая, — заявили в Белом доме. — Их деятельность достигла недопустимого уровня».

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Ранее 26 сентября президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США 2018 года. По его мнению, китайские власти стараются помешать победе республиканцев, чтобы изменить нынешнюю торговую политику Вашингтона.

24 сентября издание Axios выяснило, что Вашингтон планирует обвинить Китай во «враждебных действиях» по отношению к государственному и частному секторам США. По утверждению издания, в ближайшие недели начнется «наступление» на Поднебесную по широкому фронту — с обвинениями выступят Белый дом, а также министерства финансов, торговли и обороны. «Мы не собираемся позволить только России быть главной страшилкой... Это Россия и Китай», — сказал неназванный источник в Белом доме.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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