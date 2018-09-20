Китай нашел новых союзников в торговой войне с США

Китай планирует снизить таможенные пошлины для большинства своих торговых партнеров уже в следующем месяце. Об этом в четверг, 20 сентября, передает Bloomberg со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией.

Ранее о возможном снижении пошлин заявлял премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, однако он не уточнил детали. Пошлины решили снизить, чтобы стимулировать внутреннее потребление для поддержки экономики, которая в последнее время стала замедлять рост в условиях торговой войны с США. В настоящее время средний таможенный тариф в Китае составляет 9,8 процента.

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По оценке экспертов, за счет снижения пошлин Китай посылает сигнал, что будет продолжать открытую политику, несмотря ни на что. В июле страна провела аналогичное снижение пошлин на широкий спектр потребительских товаров.

Торговая война между США и Китаем, строящаяся на взаимном повышении пошлин на различные группы товаров, вспыхнула в начале 2018 года. Первый удар нанес американский президент Дональд Трамп, обвинивший Пекин в нечестной игре и пожаловавшийся на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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