США и Китай обменялись ударами в торговой войне

США и Китай ввели обоюдные 25-процентные пошлины на товары общим объемом 16 миллиардов долларов, сообщает Bloomberg.

Первыми вступили в силу ограничения Вашингтона, анонсированные 8 августа. Среди товаров, ввоз которых теперь облагается повышенными пошлинами, двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, а также кабели. В ответ китайские власти заявили, что вынуждены применить зеркальные меры, которые начали действовать в полдень по местному времени (7:00 по московскому).

Также Пекин обратился с жалобой во Всемирную торговую организацию. Министерство коммерции объяснило этот шаг желанием гарантировать многостороннюю торговлю и защитить свои интересы.

США и Китай начали вводить повышенные пошлины на товары друг друга в начале 2018 года. Инициатором выступил американский президент Дональд Трамп, обвинивший Пекин в нечестной игре и пожаловавшийся на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. В настоящее время ограничения затронули товары общим объемом более ста миллиардов долларов. Позднее к торговой войне присоединились и другие страны по всему миру.

22 августа Трамп объявил о торговой победе над Китаем. По словам президента, китайская экономика замедлила рост и уже не сможет сместить американскую с первого места в мире.

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