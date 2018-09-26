Трамп обвинил Китай во вмешательстве в выборы

Президент США Дональд Трамп обвинил власти Китая во вмешательстве в промежуточные выборы в Конгресс США. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению Трампа, китайские власти стараются помешать победе республиканцев, чтобы изменить нынешнюю торговую политику США.

«К сожалению, мы выяснили, что Китай пытался вмешаться в наши предстоящие промежуточные выборы в 2018 году, которые пройдут в ноябре, против моей администрации. Они не хотят, чтобы я или мы [республиканцы] победили на выборах, потому что я оказался первым президентом, который противостоит Китаю в сфере торговли», — заявил глава государства.

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С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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