Американские бомбардировщики полетали у берегов Китая

Бомбардировщики Б-52 американских ВВС пролетели над водами Южно-Китайского и Восточно-Китайского морей. Об этом сообщает South China Morning Post.

«Вечером в среду, 26 сентября, самолеты совершили запланированные вылеты в Восточно-Китайском море», — заявил спикер Пентагона Дэйв Истберн. Бомбардировщики сопровождались японскими истребителями, а операция является частью «длительного присутствия американских бомбардировщиков в регионе».

По словам Истберна, Б-52 совершали полеты над международными водами в Южно-Китайском море ранее на этой неделе. Такие полеты происходят регулярно и вызывают беспокойство в Пекине, пишет SCMP. В июне глава китайского МИД заявил, что военное присутствие США не сможет помешать Китаю защищать свои территории в Южно-Китайском море. Речь идет о спорных островах, на которые претендует ряд стран Юго-Восточной Азии.

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Как отмечает Bloomberg, отношения между Вашингтоном и Пекином ухудшились на фоне торговой войны. В частности усилилось военное противостояние. 26 сентября сообщалось, что Китай запретил американскому военному кораблю войти в порт Гонконга. До этого Соединенные Штаты ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу за покупку российского вооружения. В ответ Пекин выразил свое «крайнее возмущение», так как контракт на закупки был заключен в 2014 году, когда американский закон «О противодействии противникам Америки при помощи санкций» еще не был принят.

С начала 2018 года между США и Китаем идет торговая война, которая выражается во взаимном повышении пошлин на различные группы товаров. Трамп обвинил Пекин в нечестной игре и пожаловался на слишком большой дефицит в двустороннем торговом балансе. Позднее он заявил о торговой победе над Китаем, который уже не сможет обогнать экономику США. По оценкам Bloomberg, ожидается, что из-за потерь в торговой войне по итогам года ВВП Китая вырастет на 6,6 процента, что станет минимальным значением с 1990 года.

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