Китай возмутился санкциями США за российское оружие

Пекин выразил свое крайнее возмущение новыми санкциями за сотрудничество с Россией. Официальный представитель МИД Китая Гэн Шуан заявил, что «действия американской стороны грубо нарушили основные принципы международных отношений». Его слова передает издание South China Morning Post.

Гэн Шуан также отметил, что происходящее подрывает отношения между китайскими и американскими вооруженными силами. «Мы настоятельно призываем Соединенные Штаты исправить ошибку и отменить санкции. В противном случае США придется столкнуться с последствиями», — сказал он.

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20 сентября США ввели санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу. Американская сторона пошла на такие меры из-за покупки Китаем российских истребителей Cу-35 и комплексов ПВО С-400.

Отмечалось, что конечной целью санкций является Россия, однако «Вашингтон ясно дал понять, что приобретение таких систем, как С-400, является одним из ключевых вопросов, вызывающих у США обеспокоенность, и это может иметь потенциальные последствия».

В тот же день Госдеп опубликовал новый список российских компаний и физических лиц, в отношении которых США вводят санкции. В нем оказались «Оборонлогистика», авиазавод имени Гагарина в Комсомольске-на-Амуре, а также так называемая частная военная компания Вагнера.

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