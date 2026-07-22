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16:27, 22 июля 2026Бывший СССР

Бывший пресс-секретарь Зеленского отреагировала на назначение нового главкома ВСУ

Мендель: Назначение Драпатого главнокомандующим ВСУ не изменит ситуацию на Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Handout / Reuters

Назначение Михаила Драпатого на должность главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) не сможет изменить ситуацию в стране. Об этом заявила бывший пресс-секретарь главы Украины Юлия Мендель на своей странице в социальной сети X.

«Если поменяться местами в горящем доме, дом продолжит гореть. (...) Украина проигрывает войну. Дело не в именах. Дело в руководстве, которое сможет ее закончить», — написала она.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский объявил новым главнокомандующим ВСУ Михаила Драпатого. Глава государства отметил, что вместе с Драпатым, временно исполняющим обязанности министра обороны Украины Евгением Хмарой и заместителем главы офиса президента (ОП) Павлом Палисой была определена новая конфигурация Генерального штаба ВСУ.

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