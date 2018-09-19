Крупнейший держатель госдолга США решил от него избавиться

Китай, который является крупнейшим держателем госдолга США, сократил свои вложения в июле на 7,7 миллиарда долларов, о чем свидетельствуют обновленные данные американского Минфина.

Так, в июне 2018 года вложения Пекина в государственные облигации США составляли 1,178 триллиона долларов, но по итогам июля на фоне торговой войны они снизились до 1,171 триллиона. При этом Китай все еще остается лидером среди держателей американских долговых бумаг.

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Ранее из списка главных кредиторов США выбыли Россия и Турция. Москва начала избавляться от американского госдолга еще в апреле после введения пакета санкций против российских чиновников, бизнесменов и компаний. Отношения Вашингтона с Анкарой ухудшились 10 августа, когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции.

Старт торговой войне с Китаем американский лидер дал 15 июня 2018 года. По мнению основателя Alibaba Group Джека Ма, противостояние имеет все шансы продлиться еще двадцать лет. Но в результате проиграют обе стороны, считает он.

В марте 2018 года американский госдолг достиг нового рекорда, превысив 21 триллион долларов. Одним из предвыборных обещаний Дональда Трампа была ликвидация государственного долга, однако за год президентства этот показатель вырос более чем на триллион долларов.

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