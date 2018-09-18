Китай приготовился к двадцатилетней торговой войне

Торговая война между США и Китаем может продлиться еще двадцать лет. С таким прогнозом выступил китайский миллиардер, основатель Alibaba Group Джек Ма, передает Reuters.

В результате, по его мнению, проиграют обе стороны. Возникшее напряжение в торговле быстро скажется и на китайских, и на иностранных компаниях. Китайский бизнес в среднесрочной перспективе будет вынужден переносить производство в другие страны, чтобы обойти введенные США таможенные пошлины.

«Вы, возможно, выиграете битву, но проиграете войну», — предостерег Ма. Он заметил, что нужны новые долгосрочные правила.

«После того как Дональда Трампа сменит новый президент, это все равно будет продолжаться. Нам нужны новые правила торговли, нужен апгрейд ВТО», — заявил он.

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Как передает ТАСС, Комитет по тарифам Госсовета КНР выступил с заявлением, в котором призвал США остановить дальнейшую эскалацию торговых трений. «Китай надеется, что американская сторона прекратит торговые трения, а также на то, что КНР и США посредством равноправного, искреннего и прагматичного диалога, исходя из принципов взаимного уважения, будут совместно защищать взаимную выгоду двусторонних торгово-экономических отношений, принципы свободной торговли и многосторонней торговой системы, а также вместе содействовать процветанию и развитию мировой экономики», — говорится в заявлении.

Ранее США заявили о введении дополнительных десятипроцентных пошлин. Они затронут импортируемые из Китая товары на сумму 200 миллиардов долларов.

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