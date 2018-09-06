Развязанная Трампом торговая война ударила по США

Торговый дефицит США в июле составил 50,1 миллиарда долларов, увеличившись по сравнению с июнем на 9,5 процента, что является рекордным показателем с 2015 года. Это следует из данных министерства торговли страны, которые приводит Bloomberg.

Экспорт американских товаров и услуг в июле упал на один процент — до 211,1 миллиарда долларов — за счет сокращения поставок соевых бобов и самолетов, которые попали под китайские пошлины.

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В то же время, импорт вырос на 0,9 процента — до 261,2 миллиарда, в основном за счет компьютеров и их компонентов. Также в ценовом соотношении увеличился импорт нефти (из-за роста котировок) и автомобилей.

Вырос также и дефицит торговли с Китаем — основным соперником США в торговой войне. В июле он увеличился на 10 процентов — до 36,8 миллиарда долларов. Та же тенденция наблюдалась и с другими торговыми партнерами Вашингтона: дефицит баланса с Канадой увеличился на 57,6 процента (до 3,1 миллиарда долларов), с Евросоюзом — на 50 процентов (до 17,6 миллиарда долларов). Сократить удалось только дефицит с Мексикой — на 25,3 процента (до 5,5 миллиарда долларов).

Первые пошлины на стиральные машины и панели для солнечных батарей из Китая, Кореи и Мексики были введены президентом США Дональдом Трампом в январе. В дальнейшем рост тарифов коснулся и других стран, что вызвало ответные шаги с их стороны, но в наибольшей степени от действий Вашингтона пострадал Китай. Сейчас обоюдные пошлины затрагивают товары общим объемом около 50 миллиардов долларов в год. В конце августа Трамп пообещал ввести новые ограничения на товары объемом уже 200 миллиардов долларов в ближайшие дни.

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