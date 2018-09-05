Медведев назвал способ развязать торговую войну

Премьер-министр России Дмитрий Медведев назвал торговые войны модной темой, которая начинается «буквально одним движением руки или записью в Twitter». Об этом сообщает ТАСС.

Мода на торговые войны, как отметил Медведев, стала одной из причин, по которым России нужна «весьма сдержанная» бюджетная политика. Он предостерег, что не исключены новые вызовы, связанные с эскалацией торговых войн.

«Мы исходим из весьма осторожной оценки, без завышенных ожиданий, имея в виду факторы глобальной неопределенности и давление, которое сохраняется на нашу экономику, на нашу страну», — отметил премьер.

При этом, по его словам, равновесие в российской экономике, которое существует сегодня, «трудно признать оптимальным». Сохранились структурные ограничения, которые мешают развитию, никуда не делись, по мнению Медведева, и старые вызовы.

В августе президент США Дональд Трамп заявил о победе над КНР в торговой войне, которую он сам запустил в начале этого года. По словам Трампа, хотя был риск, что китайская экономика сместит американскую с первого места, угроза миновала. Добиться этого удалось за счет введения протекционистских пошлин на различные группы китайских товаров.

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