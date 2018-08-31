Трамп обиделся на Европу из-за машин

Президент США Дональд Трамп назвал Европу «такой же плохой, как и Китай». По его словам, торговая политика европейских властей в отношении коллег из США не оставляет выбора для Вашингтона. Так президент прокомментировал срыв торговой сделки с ЕС и перспективы введения новых пошлин против европейских товаров. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Оно недостаточно хорошее», — коротко охарактеризовал предложение Европейского союза в рамках торговой войны в интервью агентству. Причиной срыва сделки, по словам Трампа, стали тарифы на импорт и экспорт автомобилей, которые американский президент вовсе вывел за пределы переговоров о торговой сделке между США и ЕС. Заявление Трампа было сделано на фоне высказывания еврокомиссара по торговле Сесилии Мальмстрем, которая выразила надежду на обнуление вообще всех пошлин, что Трампа не устраивает.

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«Европейский союз такой же плохой, как и Китай, только меньше», — настаивает Трамп. Агентство отмечает, что президент США поручил Министерству торговли США перепроверить, насколько введение торговых пошлин на поставку гражданских и грузовых автомобилей в США может нанести урон национальной безопасности.

В настоящий момент между странами действует система двойных тарифов на поставки автомобилей. За поставки машины из США необходимо заплатить 10-процентную пошлину, а при обратной поставке — всего 2,5 процента. Европейский союз в рамках сделки предлагал вовсе обнулить пошлины, однако Трампа это предложение не устроило. Президент США предлагает поднять пошлину в 10 раз — до 25 процентов.

Европейский союз планирует на подобные меры ответить зеркально, что может нанести больший урон для самих США, так как, например, европейские BMW и Mercedes имеют заводы в США. BMW планировала в 2018 году продать на европейском рынке около 70 тысяч произведенных в США кроссоверов X3.

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