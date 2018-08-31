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В США назвали сроки введения новых пошлин на китайские товары

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Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп объявит на следующей неделе о введении новых пошлин на импорт китайских товаров на сумму 200 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По информации агентства, новые тарифы могут быть введены 6 сентября — в этот день истекает срок подачи комментариев к запланированным пошлинам.

Отмечается, что окончательно решение по пошлинам президент США пока не принял. По словам источников, Трамп может объявить о них на следующей неделе, а вступят в силу они позднее.

23 августа США и Китай ввели обоюдные 25-процентные пошлины на товары общим объемом 16 миллиардов долларов. Первыми вступили в силу ограничения Вашингтона, анонсированные 8 августа. Среди товаров, ввоз которых теперь облагается повышенными пошлинами, двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, а также кабели. В ответ китайские власти заявили, что вынуждены принять зеркальные меры.

В начале августа администрация США заявила о планах установить пошлины в размере 25 процентов на китайские товары на сумму в 200 миллиардов долларов. Таким образом, размер налога будет увеличен в 2,5 раза, так как первоначально анонсировались пошлины в размере 10 процентов.

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