США пошли на первые уступки в торговой войне

США ввели послабления на импорт стали и алюминия из Южной Кореи, Бразилии и Аргентины. Соответствующий документ подписал президент Дональд Трамп, сообщает Bloomberg.

Материалы по теме Второй фронт США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия

Для этих трех стран введены послабления на поставки стали, для Аргентины — дополнительно на ввоз алюминия. Теперь эти страны могут подавать заявки на ввоз в США своей продукции, если «она не обеспечивается американскими производителями по качеству и количеству».

25-процентные пошлины на импорт в США стали и алюминия вступили в силу 1 июня. До этого для основных союзников Вашингтона несколько месяцев действовало исключение. В ответ Еврокомиссия ввела 25-процентные пошлины на ряд американских товаров, включая кукурузу, бурбон и джинсы. Также ЕС сообщил, что введет защитные квоты на поставки металлов, чтобы сохранить баланс на внутреннем рынке.

В конце июля стало известно, что США и Евросоюз создали рабочую группу для обсуждения обоюдных тарифов на сталь и алюминий. Цель группы — добиться полной отмены ограничений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!