Трамп приготовил уловку для Мексики

Торговые договоренности между США и Мексикой, которых страны достигли 27 августа, содержат дополнительные условия. Вашингтон сможет вводить повышенные пошлины на производимые в Мексике автомобили при достижении определенного порога импорта, пишет Reuters со ссылкой на источники в автомобильной индустрии в обеих странах.

По данным агентства, соглашение предусматривает, что импорт собранных в Мексике автомобилей в США не должен превышать 2,4 миллиона штук в год. Для автозапчастей лимит равняется 90 миллиардам долларов в год. В этом случае продукция не будет облагаться пошлинами, иначе таможенные сборы смогут достигать 25 процентов.

Это условие оговорено в дополнительном документе к основному соглашению, о существовании которого раньше не сообщалось. Существуют ли какие-либо дополнительные ограничения для других видов мексиканских товаров, поставляемых в США, пока неизвестно.

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По данным Мексиканской автопромышленной ассоциации, объем экспорта автомобилей в США в первом квартале 2018 года составил 600 тысяч штук, что на 5,3 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. В годовом выражении эта цифра равняется 2,4 миллиона машин, то есть при сохранении нынешних темпов поставок пошлин удастся избежать.

О достижении договоренностей между Вашингтоном и Мехико стало известно 27 августа. Тогда сообщалось, что две страны сохранят зону свободной торговли, однако немного ужесточат условия по сравнению с Североамериканским соглашением о свободной торговле (NAFTA) от 1992 года. В частности, уровень локализации автомобилей, произведенных на территории любой из двух стран, повышен с 62,5 до 75 процентов. Также Мексика согласилась ликвидировать специальный орган, который рассматривал жалобы на вводимые США антидемпинговые пошлины.

Соглашение пока не включает Канаду, которая была участником NAFTA, однако ей было предложено присоединиться к нему или подписать отдельный документ с США.

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