Торговая война между США и Китаем вышла на новый уровень

Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с иском против Вашингтона, сообщается в заявлении Министерства коммерции КНР.

Иск стал ответом на введенные Соединенными Штатами 30-процентные пошлины на импорт фотоэлементов и солнечных батарей, которые не только нанесли ущерб законным правам и интересам Китая, но и оказали серьезное влияние на авторитет и строгость правил и принципов ВТО, отмечает ведомство.

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В заключение министерство призвал американские власти предпринять конкретные действия, уважать и соблюдать правила ВТО, а также перестать прибегать к ошибочным действиям, чтобы вернуть соответствующую область торговли на нормальный уровень.

Торговые отношения между США и Китаем обострились в начале 2018 года. Одной из причин стало недовольство президента США Дональда Трампа высоким уровнем торгового дефицита, после чего он заявил о введении протекционистских мер касательно китайских товаров. Страны уже ввели ряд ограничений на импорт в отношении друг друга на общую сумму, превышающую 100 миллиардов долларов.

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