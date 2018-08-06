Китай приготовился к «затяжной войне» с США

Пекин ответил полной готовностью ко всем экономическим последствиям после заявления президента США Дональда Трампа о том, что он лидирует в развязанной торговой войне с Китаем. Как сообщает Bloomberg, Пекин не намерен становиться американским «экономическим вассалом».

«Торговая война направлена на сокрушение экономического суверенитета Китая, на то, чтобы заставить Китай стать экономическим вассалом США», — заявили в Global Times. Отмечается, что Пекин готов к «затяжной войне» и не боится жертвовать краткосрочными экономическими интересами, поскольку китайский рынок является ключом к выживанию многих американских компаний, следовательно, победа неизбежна.

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В пятницу Китай опубликовал список товаров, на которые налагается пошлина, на сумму 60 миллиардов долларов. Этот список призван ответить на угрозы США ввести пошлины на 200 миллиардов долларов китайского импорта. Реакцией на такую значительную разницу послужили слова главного экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу: «Я думаю, что 60 миллиардов долларов — это слабый ответ на наши 200 миллиардов долларов». Однако, по словам редакции Global Times, это непременный показатель того, что США потеряли рассудок в торговле, в то время как Китай сохраняет свою рациональность.

С нарастанием конфликта снижается курс юаня, а также теряет свои позиции китайский рынок, что, по словам администрации Трампа, ослабляет позицию этой страны в эскалации торговой войны. В Global Times же уверены, что данный конфликт принесет лишь временные проблемы Пекину, а впоследствии он в полной мере продемонстрирует свою устойчивость в торговле. «Кудлоу должен предостеречь руководство Трампа не недооценивать решимость Китая бороться до конца», — заявили в издании.

В ответ на «санкционный» список Китая президент США заявил в своем Твиттере: «Каждая страна на земле хочет вывезти богатство из США, всегда в ущерб нам. Я говорю, когда это происходит, обложите налогом».

Включая уже действующие новые тарифы, Китай определил почти шесть тысяч товаров для более высоких налогов на импорт, включая сжиженный природный газ, соевые бобы и другие продукты, сообщает Bloomberg. Это покрывает более двух третей стоимости импорта Китая из США, но исключает такие продукты, как самолеты и некоторые компьютерные чипы, которые Китай изо всех сил пытается производить внутри страны.

Ранее уточнялось, что пошлины, которые собирался ввести Китай, будут распространяться на некоторые продукты питания, косметическую продукцию, одежду и текстиль, автомобильные запчасти и шины, а также ряд других товаров. Их размер будет варьироваться от 5 до 25 процентов.

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