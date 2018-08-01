Трамп похвастался началом строительства стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе Мексики и США уже началось. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал своим сторонникам в штате Флорида, передает CNBC.

«У нас уже есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали строить большие участки стены. Но нам нужно больше, мы будем действовать решительно», — сказал Трамп.

По его словам, республиканцы хотят сильные границы и отсутствие преступности. Американский лидер считает, что позиция демократов, которые выступают против стены, равносильна массовому распространению преступности.

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Ранее 29 мая сообщалось, что Трамп раскритиковал власти Мексики за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов, пытающихся попасть в США. Он пообещал, что Мексика заплатит за строительство стены на границе. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет этого делать.

В июле 2017 года комитет по ассигнованиям Палаты представителей опубликовал законопроект, предусматривающий выделение 1,6 миллиарда долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой. В документе не было упоминаний о том, что за строительство стены будет платить Мексика.

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