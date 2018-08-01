Трамп похвастался началом строительства стены на границе с Мексикой

Строительство стены на границе Мексики и США уже началось. Об этом американский лидер Дональд Трамп рассказал своим сторонникам в штате Флорида, передает CNBC.
«У нас уже есть 1,6 миллиарда долларов, и мы начали строить большие участки стены. Но нам нужно больше, мы будем действовать решительно», — сказал Трамп.
По его словам, республиканцы хотят сильные границы и отсутствие преступности. Американский лидер считает, что позиция демократов, которые выступают против стены, равносильна массовому распространению преступности.
Ранее 29 мая сообщалось, что Трамп раскритиковал власти Мексики за то, что они не помогают справиться с потоком нелегалов, пытающихся попасть в США. Он пообещал, что Мексика заплатит за строительство стены на границе. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето заявил, что его страна не станет этого делать.
В июле 2017 года комитет по ассигнованиям Палаты представителей опубликовал законопроект, предусматривающий выделение 1,6 миллиарда долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой. В документе не было упоминаний о том, что за строительство стены будет платить Мексика.