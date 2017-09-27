Прототип стены на границе с Мексикой начали строить в США

В американском городе Сан-Диего (штат Калифорния) началось возведение прототипа стены на границе с Мексикой. Об этом сообщается на сайте американской Таможенно-пограничной службы.

Всего планируется около восьми подобных построек по всей пограничной зоне, причем четыре стены будут из бетона, еще четыре — из альтернативных материалов.

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Строительство планируют завершить в течение месяца. Высота сооружения будет достигать девяти метров.

После завершения работ экспертам предстоит опробовать конструкцию: в частности, они будут проверять, насколько трудно перелезать через стену.

Возведение стены на границе с Мексикой — одно из главных предвыборных обещаний президента США Дональда Трампа.

12 июля стало известно, что американский Конгресс собрался выделить 1,6 миллиарда долларов на строительство «стены Трампа». Хозяин Белого дома обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал.