Конгресс США собрался выделить 1,6 миллиарда на строительство «стены Трампа»

Комитет по ассигнованиям Палаты представителей опубликовал законопроект, предусматривающий выделение 1,6 миллиарда долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой. Об этом сообщает The Hill.

«Обеспечение безопасности американцев, защита нашей родины является главным приоритетом. Этот законопроект о финансировании предоставляет ресурсы (...), расширить нашу существующую инфраструктуру пограничной безопасности, нанять больше пограничников и организовать операции по задержанию [нелегалов]», — заявил председатель подкомитета по внутренней безопасности Палаты представителей Джон Картер.

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Издание обратило внимание на то, что в законопроекте не содержится упоминаний об обещании президента США Дональда Трампа, что Мексика заплатит за строительство стены.

Свои проекты по возведению стены на границе представили уже более 200 компаний, в том числе Gleason Partners из Лас-Вегаса: по их плану, при строительстве использовались бы сталь, цемент и солнечные батареи.

Трамп подписал указ об охране государственных рубежей, предусматривающий строительство стены на границе с Мексикой, 25 января. Он обещал, что возведение объекта начнется в ближайшее время, однако точные сроки не указывал. Возведение такой стены — одно из основных предвыборных обещаний Трампа.