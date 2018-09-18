США нанесли очередной удар в торговой войне с Китаем

Президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин в размере 10 процентов на импортируемые из Китая товары на сумму 200 миллиардов долларов, говорится на сайте Белого дома.

Отмечается, что решение вступит в силу 24 сентября, а с начала 2019 года ставка вырастет с 10 до 25 процентов. Также предусматриваются дополнительные пошлины на сумму 267 миллиардов долларов в случае, если китайская сторона примет ответные меры.

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Согласно заявлению Трампа, торговое представительство США пришло к выводу, что Китай участвует в недобросовестной политике по отношению к Соединенным Штатам в области технологий и интеллектуальной собственности.

По данным Reuters, тарифы не затронут смарт-часы от Apple и Fitbit, а также ряд других потребительских товаров. Однако дополнительным налогом будут облагаться печатные платы, интернет-маршрутизаторы, сетевое оборудование и другие электронные устройства.

Президент американской Ассоциации потребительских технологий Гэри Шапиро назвал данную меру «интернет-налогом» на американские компании.

Ранее, 14 сентября, сообщалось, что рост промышленного производства в Китае ускорился по итогам августа. Экономисты связывают эту тенденцию со стремлением компаний увеличить выручку в условиях торговой войны.

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