Турция избавилась от госдолга США вслед за Россией

Турция вслед за Россией выбыла из списка стран, которые держат больше всего ценных бумаг казначейства США. Об этом свидетельствуют данные американского Минфина.

Согласно опубликованной отчетности, в июне вложения Анкары в госдолг Соединенных Штатов сократились до 28,8 миллиарда долларов. В мае этот показатель составлял 32,6 миллиарда долларов.

Крупнейшими держателями бумаг казначейства США по-прежнему остаются Китай (1,18 триллиона долларов), Япония (1,03 триллиона долларов) и Бразилия (300,1 миллиарда долларов).

Материалы по теме Второй фронт США теряют миллиарды из-за торговой войны. Выигрывает Россия

Россия выбыла из списка 33 крупнейших держателей американских долговых бумаг в середине июля. По информации Министерства финансов США, с марта по май Москва избавилась от облигаций на сумму 80 миллиардов долларов, однако после этого перестала снижать свою долю.

Отношения Анкары и Вашингтона ухудшились 10 августа, когда президент США Дональд Трамп объявил о повышении пошлин на алюминий и сталь из Турции. После этого турецкая лира обновила исторический минимум, установленный в 2001 году, — ее курс обрушился на 18 процентов.

15 августа Анкара увеличила размер ввозных пошлин на ряд американских товаров. Вице-президент Турции Фуат Октай заявил, что страна пошла на такой шаг «в ответ на преднамеренные нападения администрации США на нашу экономику».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!