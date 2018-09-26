Китай отказался пустить американский военный корабль в свой порт

Пекин не дал американскому военному кораблю разрешение войти в порт Гонконга. Как пишет South China Morning Post, это связано с возросшими противоречиями между двумя странами из-за ограничительных мер со стороны США.

«Китайское правительство не одобрило прошение о входе универсального десантного корабля "Уосп" в порт Гонконга, — говорится в сообщении американского консульства в специальном административном районе. — Мы уже давно заходим в гонконгский порт и не собираемся прекращать этого делать».

В китайском МИД отказались комментировать ситуацию, отметив, что разрешения на вход в порт рассматриваются в каждом отдельном случае.

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В 2016 году Пекин отказал авианосной ударной группе ВМС США во входе в порт Гонконга из-за обострения противоречий в Южно-Китайском море. Сейчас недопуск судна связывают с начавшейся торговой войной между странами. 20 сентября Вашингтон ввел санкции против Департамента подготовки войск и снабжения Центрального военного совета КНР и его руководителя Ли Шанфу за покупку российских истребителей Су-35 и комплексов ПВО С-400. В ответ Пекин отменил визит командующего ВМС страны в Соединенные Штаты и отложил переговоры в военной сфере.

Универсальный десантный корабль должен был прибыть в Гонконг в октябре, сообщала The Wall Street Journal. Американский «Уосп» базируется в японском городе Сасебо в префектуре Нагасаки.

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