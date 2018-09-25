США решили вооружить китайскую провинцию и разозлили Китай

Госдепартамент США одобрил поставку вооружения Тайваню, который Китай считает своей провинцией. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет о продаже запчастей для истребителей F-16, военно-транспортных самолетов С-130, многоцелевых истребителей F-5 и Indigenous Defense Fighter на сумму до 330 миллионов долларов. В Пентагоне отметили, что сделка необходима для поддержания оборонного и воздушного флота острова и не изменит статус-кво в регионе.

«Предложенная продажа внесет свой вклад во внешнюю политику и национальную безопасность США, поскольку поможет улучшить потенциал в сфере безопасности и обороны получателя, который был и продолжает оставаться важной силой для политической стабильности, военного равновесия и экономического прогресса в регионе», — говорится в заявлении ведомства.

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В ответ правительство Китайской Республики на Тайване поблагодарило США за поддержку и заявило, что остров продолжит сотрудничать с Вашингтоном по вопросам безопасности.

В Пекине сделку резко раскритиковали. Представитель китайского МИД Гэн Шуан заявил, что поставка вооружений Тайваню нарушает международное право и китайский суверенитет. КНР призвала США отказаться от планов, чтобы избежать обострения отношений с Пекином и эскалации ситуации в Тайваньском проливе.

Тайвань — де-факто отдельное государство, де-юре — одна из провинций Китайской Народной Республики. Разделение произошло в 1949 году, когда после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.

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