Тайвань ввел безвизовый режим для россиян

Россияне с 6 сентября смогут въезжать на территорию Тайваня без виз. Новая мера будет действовать до 31 июля 2019 года в тестовом режиме, говорится в заявлении министерства иностранных дел острова.

Отмечается, что граждане России смогут находиться на Тайване без виз до 14 дней. Такие правила распространяются на поездки с целью туризма, для участия в деловых мероприятиях, международных выставках, посещения родственников.

Для въезда на остров необходимо наличие паспорта со сроком действия больше шести месяцев, обратного билета или брони в следующий пункт назначения, отсутствие судимости.

Россия и подавляющее большинство других стран мира признают Тайвань неотъемлемой частью КНР. В 1949 году, после окончания гражданской войны на материке коммунисты создали Китайскую Народную Республику со столицей в Пекине, а проигравшие гоминьдановцы бежали на остров, где основали Китайскую Республику на Тайване. Тайбэй не признает «принцип единого и неделимого Китая» и претендует на независимость от КНР.

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