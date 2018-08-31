США опровергли «фактически прекращенную» выдачу виз россиянам

Заявления о «фактическом прекращении» выдачи виз россиянам для поездки в США не соответствуют действительности. Об этом в пятницу, 31 августа, сообщила РИА Новости пресс-секретарь американского посольства в Москве Андреа Калан.

По ее словам, подобные утверждения «чрезвычайно неконструктивны». «Наше посольство в Москве и генеральные консульства в Екатеринбурге и Владивостоке выдали почти восемь тысяч виз только за прошлый месяц», — пояснила дипломат.

По словам Калан, США постоянно работают над улучшением визовых услуг и стараются отвечать высокому спросу. «Мы рассматриваем обращения за неиммиграционными визами в приоритетном порядке в определенных случаях, принимая во внимание чрезвычайные медицинские или семейные обстоятельства, включая похороны, госпитализации, необходимость участия в судебных разбирательствах», — заявила она.

30 августа генеральный консул в Хьюстоне Александр Писарев заявил, что американская сторона «фактически прекратила» выдавать визы гражданам России даже по гуманитарным случаям. В этой связи оказался нерешенным вопрос приезда родственников утонувшего в США россиянина, добавил он.

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