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МИД предрек недовольства лишенных русского балета граждан США

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Российский МИД прокомментировал отказ США в выдаче виз приме-балерине Большого театра Ольге Смирновой и ее партнеру итальянцу Якопо Тисси. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства в субботу, 21 апреля.

Американскую сторону упрекнули в том, что ради наибольшего давления на Россию Штаты «не останавливаются ни перед чем». «Уже несколько лет по их вине свернуты выставочные обмены, теперь отказами в гастрольных визах, похоже, хотят разорвать еще одну нить, связывающую два народа», — говорится в сообщении.

«Вряд ли простые американцы, которых лишают общения с великой российской культурой и встреч с друзьями из России, скажут за это спасибо», — добавили в МИД.

В ведомстве также подчеркнули, что искусство, в том числе русский балет, всегда помогало снять напряженность в межгосударственных отношениях. «До такого не доходило даже во времена холодной войны», — напомнили в министерстве.

19 апреля стало известно об отказе артистам Большого театра во въезде в США. Решение было принято 10 апреля. Смирнова и Тисси собирались выступать в Линкольн-центре в Нью-Йорке. Один из организаторов гастролей Линда Морс раскритиковала решение американских властей и сочла его политически мотивированным.

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