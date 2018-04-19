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Приме Большого театра отказали во въезде в США

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Ольга Смирнова

Российской балерине Ольге Смирновой отказали во въезде в США. Об этом сообщает Page Six.

Прима-балерина Большого театра должна была выступить в Линкольн-центре в Нью-Йорке, но ей и ее партнеру итальянцу Якопо Тисси отказали в американских визах. «10 апреля было принято решение отказать в выдаче разрешения на пребывание в стране для неэмигрирующего работника», — сообщили в Министерстве внутренней безопасности США.

Один из организаторов выступления, которое должно было состояться 16 апреля, считает, что такое решение могло быть принято по политическим мотивам. «У меня нет никаких других догадок, кроме того, что они из России. Но это не имеет никакого смысла», — сказала Линда Морс.

Она подчеркнула, что такой шаг со стороны американских властей может вызвать негативную реакцию со стороны России. «Ольга сейчас считается балериной номер один в мире. И отказать ей в визе — это большой удар. Это тревожно», — отметила Морс.

Ольга Смирнова — прима Большого театра. В 2014 году она получила премию Леонида Мясина в категории «Танцовщица года на международной сцене».

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