Максакова попала под водопад во время выступления в Киеве

Оперную певицу Марию Максакову облило водой на презентации элитного жилого комплекса «Бульвар фонтанов» в Киеве. Об этом в понедельник, 25 сентября, сообщает Intermedia.

Во время выступления артистки включился каскадный водопад суммарной длиной в 150 метров. Из-за поднявшегося ветра часть потока забрызгала певицу.

Отмечается, что Максакова продолжила исполнение.

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Мария Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым, уехала на Украину в начале года. Вороненкова убили в центре Киева в марте.

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра. Она являлась преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных, откуда была уволена за прогулы, а также депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».