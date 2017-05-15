Пригожин предположил участие вдовы Вороненкова от Украины на «Евровидении-2018»

Продюсер Иосиф Пригожин назвал свои слова о том, что оперная певица Мария Максакова, вдова убитого бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, представит Украину на конкурсе «Евровидение-2018», предположением. Об этом он рассказал РИА Новости в понедельник, 15 мая.

«Это было всего лишь мое предположение, учитывая активность Марии Максаковой на Украине, а не какое-то тайное знание», — сказал он.

Пригожин опроверг сообщения ряда СМИ о том, что обладает инсайдерской информацией по поводу участия Максаковой в фестивале. «Знаете, кто на следующем "Евровидении" будет представлять Украину? Мария Максакова!» — цитировали продюсера, в частности, «Дни.ру».

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Вороненков был убит в Киеве 23 марта. Бывший депутат Госдумы от КПРФ в конце 2016 года вместе с Максаковой уехал на Украину, получив, по его словам, гражданство этой страны. В России он был объявлен в международный розыск. Его подозревали в причастности к хищению здания кондитерского предприятия «Тома».

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра. Она являлась преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных, откуда была уволена за прогулы, а также депутатом Госдумы от партии «Единая Россия».