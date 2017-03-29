Максакова перенесла посвященный убитому Вороненкову концерт украинской песни

Уехавшая на Украину оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максакова решила перенести концерт украинской песни, который посвятила убитому мужу Денису Вороненкову. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.
«Я обязательно спою в память о моем любимом муже в другой день», — пообещала Максакова. К посту она приложила совместную с Вороненковым фотографию.
Выступление оперной певицы было назначено на 31 марта. Максакова не назвала новую дату мероприятия.
27 марта сообщалось, что артистка отказалась отменять концерт украинской песни после того, как ее муж, бывший депутат Госдумы, был застрелен в Киеве. Максакова рассказала, что уберет из репертуара две веселые песни и посвятит выступление Вороненкову. Певица предположила, что от ее поступка «у многих будет взрываться мозг». Она также пообещала выступить в платье, в котором выходила замуж.
Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре украинской столицы. Охранник бывшего парламентария ранил нападавшего, который впоследствии скончался в больнице. Телохранитель также пострадал от выстрела киллера, но выжил.
Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра и преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных. Исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой. Депутатом Госдумы она являлась с 2011 по 2016 год.