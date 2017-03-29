Максакова перенесла посвященный убитому Вороненкову концерт украинской песни

Уехавшая на Украину оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максакова решила перенести концерт украинской песни, который посвятила убитому мужу Денису Вороненкову. Об этом она объявила на своей странице в Facebook.

«Я обязательно спою в память о моем любимом муже в другой день», — пообещала Максакова. К посту она приложила совместную с Вороненковым фотографию.

Выступление оперной певицы было назначено на 31 марта. Максакова не назвала новую дату мероприятия.

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27 марта сообщалось, что артистка отказалась отменять концерт украинской песни после того, как ее муж, бывший депутат Госдумы, был застрелен в Киеве. Максакова рассказала, что уберет из репертуара две веселые песни и посвятит выступление Вороненкову. Певица предположила, что от ее поступка «у многих будет взрываться мозг». Она также пообещала выступить в платье, в котором выходила замуж.

Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре украинской столицы. Охранник бывшего парламентария ранил нападавшего, который впоследствии скончался в больнице. Телохранитель также пострадал от выстрела киллера, но выжил.

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра и преподавателем в Российской академии музыки имени Гнесиных. Исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой. Депутатом Госдумы она являлась с 2011 по 2016 год.