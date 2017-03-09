Уехавшую на Украину певицу и бывшего депутата Максакову уволили из Гнесинки

Оперная певица и бывший депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Мария Максакова, уехавшая на Украину, уволена из Российской академии музыки имени Гнесиных. Об этом представители вуза сообщили РИА Новости в четверг, 9 марта.

«Собрали оправдательные документы, что ее нет, дважды направляли ей телеграммы, на которые не получили никакого ответа. Составили акт о том, что она отсутствовала в рабочее время, и, в связи с трудовым законодательством, уволили», — отметили в академии.

Материалы по теме Мужик до Киева доведет Как межфракционный брак отразился на карьере Максаковой

16 февраля Максакову исключили из «Единой России». По словам представителя партии Андрея Метельского, причиной для принятия такого решения стали данные о том, что парламентарий обладает гражданством Германии.

Сообщения об увольнении певицы из Гнесинки впервые появились 15 февраля. По информации СМИ, Максакову уволили, потому что она бежала на Украину вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым. В тот же день в интервью «Коммерсантъ FM» певица заявила, что была уволена из-за прогулов. Позднее в академии опровергли информацию об увольнении сотрудницы.

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой. Депутатом Госдумы она являлась с 2011-го по 2016 год.