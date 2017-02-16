В Гнесинке опровергли увольнение Максаковой

В академии музыки имени Гнесиных отрицают увольнение оперной певицы и бывшего депутата Государственной думы Марии Максаковой. Об этом в четверг, 16 февраля, сообщает «Интерфакс».

«Мы никаких документов, заявлений, объяснений от Марии Максаковой не получали. Мы никаких незаконных действий не предпринимали — не увольняли ее срочно. Она просто исчезла, никого не поставив в известность, не приезжает, естественно, ей ставят невыход на работу», — заявили в Гнесинке.

По словам представителя учебного заведения, с Максаковой пытаются связаться, но пока безуспешно.

Накануне сообщалось, что Максакову уволили из академии музыки имени Гнесиных. Также отмечалось, что решение об увольнении было принято после сведений о том, что Максакова вместе со своим мужем, бывшим депутатом Госдумы от КПРФ Денисом Вороненковым уехала на Украину.

Сама певица дала противоречивые комментарии по поводу своего увольнения. По одной версии, причиной ухода стала маленькая зарплата, по другой — бывший депутат не писала заявление и узнала об увольнении от своих студентов.

15 февраля Следственный комитет России объявил бывшего депутата Вороненкова в федеральный розыск.

Вороненков утверждает, что получил украинское гражданство 6 декабря 2016 года, через два дня после окончания его полномочий депутата Госдумы. В данный момент он вместе с супругой находится в Киеве.