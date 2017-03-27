Максакова посвятит покойному Вороненкову концерт украинской песни

Уехавшая на Украину оперная певица и бывший депутат Госдумы России Мария Максакова отказалась отменять концерт украинской песни. Артистка посвятит выступление мужу, бывшему парламентарию Денису Вороненкову, который был застрелен в Киеве 23 марта, сообщила она «Московскому комсомольцу».

«Решили, что я уберу две веселые песни и спою эту программу на украинском языке в память Дениса на девятый день. Он был украинцем, умер украинцем и похоронен он в Киеве», — объяснила Максакова.

Певица предположила, что от ее поступка «у многих будет взрываться мозг». «Но, думаю, я должна это сделать. Возможно, что я даже надену платье, в котором выходила замуж», — добавила она.

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Российский оппозиционер Илья Пономарев сообщил в Facebook, что концерт Максаковой пройдет 31 марта.

Вороненков был застрелен 23 марта возле отеля «Премьер-палас» в центре Киева, из которого он вышел вместе со своим охранником. Телохранитель ранил нападавшего, который впоследствии скончался в больнице. Охранник также пострадал от выстрела киллера, но выжил.

Максакова была приглашенной солисткой Большого и солисткой оперной труппы Мариинского театра. Исполняла партии Дорабеллы, принцессы Шарлотты и Элен Безуховой. Депутатом Госдумы она являлась с 2011-го по 2016 год.