Власти США помешали выступлению российских КВНщиков в Нью-Йорке

Команда КВН «Город Пятигорск» сообщила об отмене концертов в Нью-Йорке, поскольку власти США отказали участникам в выдаче визы. Об этом в Facebook сообщил продюсер команды Лев Трахтенберг.

По его словам, члены команды не смогли получить так называемую визовую петицию.

«Чем вызван этот отказ, мы так до конца не понимаем сами. Мы дважды организовывали гастроли этой команды в США в 2013 и 2014 годах и проблем не возникало ни в первом, ни во втором случае. На этот раз власти требовали одно дополнительное подтверждение за другим, справку за справкой, бумажку за бумажкой, доказательство за доказательством», — рассказал Трахтенберг.

Он пояснил, что документы были поданы дважды, во втором случае артисты попытались указать другую категорию рабочей визы, но все равно получили отказ.

«К сожалению, нынешняя политическая ситуация и обострение отношений между США и Россией, как мы четко видим, отражается не только на получении въездных виз в США для туристов, но и для артистов», — заключил продюсер.

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