Масляков оценил чувство юмора Путина

Президент международного союза КВН Александр Масляков рассказал, что у Владимира Путина «замечательное чувство юмора». По его словам, российский лидер может появиться на финальной игре клуба в декабре, пишет РИА Новости.

Как отметил Масляков, и ему, и КВНщикам давно известно, что у Путина хорошее чувство юмора, и после 1/8 финала высшей лиги КВН у российского президента было отличное настроение. По словам Маслякова, «у президентов есть традиция приходить на игру перед выборами».

Владимир Путин 1 марта посетил 1/8 финала высшей лиги КВН. Игра была показана 9 марта.

В сентябре 2017 года капитан команды КВН «Парапапарам» МГИМО Иван Абрамов рассказал, что его команда «выезжала» на шутках про Владимира Путина. По его словам, организаторы не вводили цензуру на сценки про политиков и правительство.

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