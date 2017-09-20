Звезда КВН рассказал о силе шуток про Путина

Капитан команды КВН «Парапапарам» МГИМО Иван Абрамов рассказал, что его команда «выезжала» на шутках про российского президента Владимира Путина. Об этом он заявил RT.

Он заверил, что организаторы не вводили цензуру на сценки про политиков и правительство. «Цензуры не было. Наш материал состоял на 80 процентов из шуток про правительство, в том числе и президента. Если посмотрите выступления "Парапапарам", то в каждом приветствии есть номер про Путина. Мы за счет этого "выезжали"», — объяснил Абрамов.

По его мнению, шутки могли подвергнуться цензуре только в том случае, если они не были смешными.

Ранее 20 сентября президент Международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков призвал не делать сомнительных выводов о цензуре на программе и предложил посмотреть КВН и убедиться, что участники в своих сценках используют образ Путина.

О цензуре в КВН ранее в сентябре рассказал бывший редактор Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК» Дмитрий Колчин. Он отметил, что в КВН пропали номера про президентов, а оставшиеся редкие скетчи стали «обязательно комплиментарными».