Бывший редактор КВН пожаловался на цензуру Первого канала

Бывший редактор Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК» Дмитрий Колчин рассказал о цензуре, с которой сталкивался при подготовке шоу. В ходе интервью YouТube-каналу Wanna Banana он обвинил Первый канал в ограничениях на ряд тем для номеров команд.

По его словам, в КВН пропали номера про президентов, а оставшиеся редкие скетчи стали «обязательно комплиментарными». Кроме того, он рассказал, что, когда одна из команд на генеральном прогоне исполнила номер про разборку балкона под песню Виктора Цоя «Перемен», пришел некий человек и сказал, что «данную мелодию на Первом включать нельзя, так как она ассоциативно связана с недовольством властью».

Колчин уточнил, что «люди», которые решают судьбу того или иного номера, работают на Первом канале.

Позднее в пресс-службе КВН агентству РИА Новости опровергли факт запрета на номера и сценки про президентов. «Если бы существовал такой запрет, то ничего бы не было в телеэкране», — заявили в компании, добавив, что слова Колчина являются «глупостью».

15 марта был опубликован доклад под названием «StratCom смеется. В поисках аналитической основы». Заказан проект был Министерством обороны Латвии. Авторы работы утверждают, что КВН — «инструмент стратегической политической коммуникации». Кроме того, они полагают, что коммерческий проект развивается в том числе благодаря особым отношениям владельцев бренда с Кремлем.

Ведущий КВН Александр Масляков, а также игроки назвали доклад бредом.

Первая передача КВН вышла в 1961 году.