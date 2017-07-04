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Эрнст задумал «подсадить» китайцев на КВН

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Александр Масляков
Александр Масляков

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст заявил о намерении перевести на китайский язык программу КВН. Популярная юмористическая передача будет транслироваться на телеканале «Катюша», который Первый канал запустит в Китае, передает РИА Новости.

По словам Эрнста, «Катюша» будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами. Это первый российский телеканал, запускающийся в КНР.

«Хотим попробовать переводить на китайский язык нашу самую популярную юмористическую программу — КВН. Мы понимаем, что язык для юмора играет важную роль, но готовы рискнуть, потому что считаем, что между нашими культурами, мировосприятием намного больше общего, чем принято считать», — сообщил Эрнст в ходе третьего форума СМИ России и Китая.

Он также заявил, что планируется собрать несколько китайских команд, чтобы «поработать в жанре КВН». «Российский КВН мы попробуем адаптировать, но мы хотим дать старт с китайского. Это будет оригинальный китайский продукт», — сказал гендиректор Первого канала.

Эрнст также объяснил выбор названия телеканала. По его словам, русская песня «Катюша» «была популярна в Китае не меньше, чем в России», и ассоциируется «с образом самой России, ее гостеприимством и открытостью».

«Катюша» — совместный проект Первого канала и Центрального телевидения Китая. В эфире будут показывать культурные, познавательные, просветительские и развлекательный программы, фильмы, а также мультфильмы и детские развивающие передачи. Начало вещания запланировано на 2017 год.

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