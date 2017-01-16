Азербайджан обиделся на КВН из-за команд Нагорного Карабаха

Баку направил в МИД России ноту с просьбой прояснить, почему на отборочный тур 28-го Международного фестиваля КВН в Сочи были приглашены команды из Нагорного Карабаха. Об этом агентству «Интерфакс-Азербайджан» сообщил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства республики Хикмет Гаджиев.

Речь идет о командах «С хлебом и солью» и DeleYaman, которые с позиции Баку представляют «самопровозглашенный режим Нагорно-Карабахского региона» Азербайджана.

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С критическим заявлением по этому поводу также выступило Министерство молодежи и спорта республики. Глава ведомства Азад Рагимов направил письмо на имя президента Международного союза КВН Александра Маслякова, были проведены переговоры с оргкомитетом фестиваля.

«Основное требование заключалось в том, что либо команды, представляющие Нагорно-Карабахский регион, участвуют в фестивале в качестве представителей Азербайджана и из города Ханкенди, либо отстраняются от турнира», — говорится в послании министерства.

На отборочном этапе фестиваля КВН было зарегистрировано около 500 команд. Две из них представляли Армению, еще одна — «Сборная Армении» — Москву, отмечается в обращении. Коллективы «С хлебом и солью» и DeleYaman дальше отборочного этапа не прошли.

Нагорно-Карабахская Республика (НКР) — непризнанное государство в Закавказье, провозглашенное в 1991 году проживающими в этой местности этническими армянами. Азербайджан, в состав которого контролируемые НКР земли входили в советское время, пытался вернуть регион под свой контроль, но потерпел неудачу.