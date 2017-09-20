Интернет и СМИ
 

Масляков высказался о запрете шуток про президента в КВН

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Александр Масляков
Александр Масляков

Президент Международного союза КВН и телеведущий Александр Масляков прокомментировал слова бывшего участника клуба, который заявил, что из шоу пропали сценки про президентов по соображениям цензуры. Позицию Маслякова опубликовали на сайте КВН.

«Мы настоятельно рекомендуем не делать сомнительных выводов, основываясь лишь на словах бывших кавээнщиков. Достаточно посмотреть КВН по телевизору и убедиться, что шутки и номера про политику, про Владимира Владимировича Путина и про президентов других стран были, есть и будут», — отметил Масляков.

Президент союза КВН пояснил, что заявление выпущено «в связи "обеспокоенностью" некоторых журналистов по поводу "запрета на номера и сценки про президентов"».

В подтверждение тому, что в КВН про президента все-таки шутят, на сайте разместили несколько фрагментов с шутками о главе государства и политиках в целом. В частности, была опубликована сценка с Путиным в маршрутке, на саммите G20, с проверкой в больнице, на встрече с президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым и в других ситуациях, а также речь самого Путина на юбилее КВН. Руководство КВН напомнило и о пародии Михаила Галустяна на Рамзана Кадырова.

О цензуре в КВН ранее в сентябре рассказал бывший редактор Высшей лиги КВН, капитан команды «СОК» Дмитрий Колчин. Он отметил, что в КВН пропали номера про президентов, а оставшиеся редкие скетчи стали «обязательно комплиментарными». Он уточнил, что судьбу того или иного номера решают «люди с Первого канала».

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