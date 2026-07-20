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21:01, 20 июля 2026Мир

МИД вызвал временного поверенного Италии в России

МИД вызвал временного поверенного Италии в России Скопу из-за высылки дипломатов РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

МИД вызвал временного поверенного Италии в России Джованни Скопу в связи с высылкой российских дипломатов из европейской страны. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Италии Скопа (...). Исходя из принципа взаимности, МИД объявил persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию РФ в течение трех суток», — отмечается в заявлении.

В МИД России добавили, что любые враждебные действия в отношении российских дипломатов не останутся без ответа Москвы.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег.

9 июля Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов указал, что итальянская сторона таким образом хочет ограничить влияние Москвы.

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