МИД вызвал временного поверенного Италии в России Скопу из-за высылки дипломатов РФ

МИД вызвал временного поверенного Италии в России Джованни Скопу в связи с высылкой российских дипломатов из европейской страны. Об этом сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства РФ.

«20 июля в МИД России был вызван временный поверенный в делах Италии Скопа (...). Исходя из принципа взаимности, МИД объявил persona non grata помощника атташе по вопросам обороны Витторио Парреллу и атташе посольства Италии в России Давиде Д'Априле. Указанным сотрудникам, а также членам их семей надлежит покинуть территорию РФ в течение трех суток», — отмечается в заявлении.

В МИД России добавили, что любые враждебные действия в отношении российских дипломатов не останутся без ответа Москвы.

Ранее глава МИД Италии Антонио Таяни сообщил, что Россия выслала военного атташе Италии в Москве, а также одного из его коллег.

9 июля Таяни заявил о высылке двух военных атташе посольства России в Риме. При этом МИД республики не стал уточнять причины своего решения. Посол РФ в Италии Алексей Парамонов указал, что итальянская сторона таким образом хочет ограничить влияние Москвы.