Масляков запретил использовать «КВН» в фильме про КВН

Руководитель телевизионного объединения «АМИК» Александр Масляков-младший потребовал убрать из названия документального фильма об истории КВН слово «КВН». Об этом в Facebook сообщил режиссер Виталий Манский, организатор фестиваля «Артдокфест», где будет представлена картина.

«К угрозам патриотов, православных и даже предписаниям Генеральной прокуратуры "Артдокфест" уже привык. Но мир прекраснее и многообразней. На сцену выходит КВН в лице владельца прав Александра Маслякова и запрещает показывать фильм "КВН. История рождения" (лента называется "КВН: свидетельство о рождении" — прим. «Ленты.ру»), в котором Маслякова почти нет. Весело и находчиво», — пишет Манский.

В результате было решено избавиться от слова КВН в названии и оставить только «Свидетельство о рождении». Показ фильма в рамках фестиваля состоится 9 декабря.

В конце ноября Transparency International сообщила об увольнении Александра Маслякова-старшего с поста директора ГУП «Московский молодежный центр "Планета КВН"». В расследовании организации утверждалось, что его отставка произошла после того, как стало известно, что передача КВН-щикам здания кинотеатра «Гавана» и земли под ним прошла с нарушением закона и при конфликте интересов. Говорилось, что, будучи руководителем ГУП, Масляков-старший передал недвижимость телевизионному творческому объединению «Александр Масляков и компания», владельцем которого является он сам.

В материале утверждалось, что Масляков ушел с поста на фоне проверок прокуратуры. В Союзе КВН пояснили, что его уход с проверками не связан и был запланирован заранее, еще в начале 2017 года. Масляков, по словам представителей Союза, вовсе был не в курсе прокурорских проверок. Позицию ведущего КВН он сохранит.