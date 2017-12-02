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Пельш прокомментировал увольнение Маслякова

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Валдис Пельш
Валдис Пельш

Телеведущий и член жюри КВН Валдис Пельш прокомментировал сообщения об увольнении президента клуба Александра Маслякова с поста директора Московского молодежного центра «Планета КВН». Об этом он рассказал в беседе с RT.

«Я просто уверен, что он останется ведущим КВН. Это человек, на котором все держится. Без него КВН вряд ли будет таким, каким его привыкли видеть. Думаю, что Александр Васильевич будет стоять по-прежнему у руля, но сложит с себя какие-то формальные полномочия», — сказал он.

Ранее в пресс-службе «Планеты КВН» объяснили, что Масляков ушел с должности по собственному желанию.

По данным СМИ, правительство Москвы сместило Маслякова с должности директора предприятия в июле этого года после ряда обращений, поступивших в прокуратуру. В свою очередь в союзе КВН пояснили, что процедура увольнения была инициирована им самим в начале 2017 года. Это было сделано в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства.

Предыстория: В КВН рассказали о причинах увольнения Маслякова
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