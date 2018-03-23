У «Уральских пельменей» отобрали прошлое

Бывший директор «Уральских пельменей», руководитель «Фест Хэнд Медиа» Сергей Нетиевский отсудил у творческого коллектива права на архив шоу, передает ТАСС. На его сторону встал Девятый апелляционный арбитражный суд Москвы.

Суд признал недействительным лицензионный договор на показ 73 программ шоу «Уральские пельмени», заключенный «Фест Хэнд Медиа» с компаниями «Уральские пельмени продакшн» и «Идея Фикс Медиа».

Конфликт в «Уральских пельменях» получил огласку в 2015 году, когда Нетиевского уволили. После увольнения он решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд.

По версии нового руководителя шоу Сергея Исаева, Нетиевский был уволен с поста директора «Уральских пельменей» из-за воровства. «Он стал полагать, что он наш продюсер. И деньги за производство шоу он забирал себе. Вот за это мы его и выгнали», — пояснял он.

Нетиевский, в свою очередь, называет обвинения черным пиаром, настаивая на том, что его правота подтверждается решениями судов. «Это уже не первая попытка черного пиара в мой адрес: год назад подобные обвинения суд отклонил и, более того, обязал выплатить мне компенсацию», — говорил Нетиевский в конце 2017 года.

Тогда же актеры «Уральских пельменей» подали на него в суд. Коллектив требует взыскать с бывшего директора 28,3 миллиона рублей.

«Уральские пельмени» — комедийное творческое объединение из Екатеринбурга, выпускающее одноименное шоу на канале СТС и занимающееся другими проектами. Костяк проекта составляют бывшие члены команды КВН «Уральские пельмени», которая была основана в 1993 году. Нетиевский возглавлял команду с 1998 года, а с появлением шоу на СТС стал его директором, продюсером и ведущим.

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