Названа настоящая причина увольнения директора «Уральских пельменей»

Руководитель шоу «Уральские пельмени» Сергей Исаев раскрыл причину ухода своего предшественника Сергея Нетиевского. Об этом в понедельник, 4 декабря, он рассказал «Комсомольской правде».

По словам Исаева, Нетиевский был уволен с поста директора «Уральских пельменей» из-за воровства. «Все, что мы создавали своими руками, вкладывали туда свои деньги, Нетиевский посчитал почему-то своей собственностью. Он стал полагать, что он наш продюсер. А мы — лишь небольшая часть коллектива, практически неважная. И деньги за производство шоу он забирал себе. Вот за это мы его и выгнали», — пояснил он.

Как добавил Исаев, Нетиевский считает, что коллектив «Уральских пельменей» обязан своей популярностью только ему. «Так пусть сейчас создаст шоу и раскрутит его до любого уровня, какого пожелает. Мы будем только рады. А то, он говорит, что у него "перестали гореть глаза". Видимо, начали на финансовую часть шоу», — отметил руководитель.

Скандал вокруг увольнения Нетиевского начался в 2015 году. После увольнения он решил запретить бывшим коллегам использовать товарный знак «Уральские пельмени» и подал на них в суд. Тем не менее права на товарный знак остались за другими участниками шоу.